Госполиция призывает прокуратуру обвинить некоего лиепайчанина в хранении наркотиков в гараже, сообщили агентству LETA в полиции.

Государственная полиция в мае в Лиепае, во дворе одного из домов, задержала человека, пытавшегося скрыться от сотрудников полиции. При обыске в гараже мужчины была обнаружена и изъята упаковка из полимерного материала, в которой находились одурманивающие вещества.

Экспертиза показала, что в упаковке было 40 таблеток с бупренорфином. Кроме того, у мужчины нашли 159 граммов кокаина, 433 грамма амфетамина и 14 граммов вещества, содержащего MDMA.

Мужчина и ранее уже попадал в поле зрения полиции за подобные преступные деяния.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !