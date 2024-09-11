В среду, 11 сентября, Рижский окружной суд в апелляционной инстанции отменил оправдательный приговор первой инстанции, признав бывшего председателя правления Latvijas autoceļu uzturētājs Владимира Кононова виновным в невыполнении обязанностей, и приговорил его к двум годам и шести месяцам условного лишения свободы. Об этом сообщает LSM.lv.

Бывший глава предприятия Кононов обвиняется по этому делу в невыполнении своих обязанностей и причинении государству убытков в размере 277 300 евро.

В мае 2016 года правление Latvijas autoceļu uzturētājs, в том числе председатель правления, объявило конкурс на поставку фракционного щебня и доломитовых щебеночных смесей. Заявки подали пять претендентов, но победителем стала компания Vlakon, которя связана с тогдашним депутатом Вилянской краевой думы Андрисом Козулисом (Союз "зеленых" и крестьян).

Однако Кононов якобы подписал другой по содержанию договор о закупке, в котором вообще не была установлена цена товара, он не соответствовал утвержденному правлением проекту договора и создавал для компании возможность предлагать и поставлять товары по ценам, превышающим те, что были предложены в рамках процедуры закупки.

На основании заключенного договора о закупках Latvijas avtoceļa uzturētājs несколько раз приобретало у предприятия товары, цена которых превышала предложенную в процедуре закупок.

Кононов подал в отставку в начале августа 2017 года.

Он был привлечен к уголовной ответственности по третьей части 319-й статьи Уголовного закона - за неисполнение обязанностей государственного должностного лица, если это повлекло тяжкие последствия. В отношении двух других лиц уголовный процесс был прекращен, так как в их действиях не было обнаружено состава преступления.

Помимо условного срока лишения свободы суд постановил лишить Кононова на три года права работать в государственных и муниципальных учреждениях. Суд также обязал Кононова выплатить 226 963 Latvijas autoceļu uzturētājs в качестве компенсации материального ущерба.

Это решение еще может быть обжаловано в кассационном порядке.

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