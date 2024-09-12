В среду, 11 сентября, в Риге из водоема было извлечено тело утонувшего человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вчера в 7 часов утра пожаные отправились на улицу Централтиргус в Риге, где вытащили из водоема человека, у которого медики констатировали смерть.

В 15.42 поступил вызов в Дубненскую волость Аугшдавского края, где лесовоз задел стрелой манипулятора провода высокого напряжения. Прибыв на место происшествия, сотрудники VUGD спасли человека - они помогли ему выбраться из кабины и передали его сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Аккумулятор был отключен и в 17.31 работы на месте происшествия были завершены.

В свою очередь, в 14.23 поступил вызов на улицу Видземес в Балви, где горел автомобильный аккумулятор на площади 0,5 квадратных метра. Пострадал один человек. До прибытия пожарных местные жители ликвидировали возгорание с помощью огнетушителя.

Пожарные также реагировали на вызовы, связанные с возгоранием трактора, шин, проводов и мусора, подлеска, стройматериалв, еды, оставленной без присмотра.

В минувшие сутки в VUGD поступило 47 вызовов - 13 были связаны с тушением пожаров, в том числе с одним лесным пожаром, 20 были связаны со спасательными работами, а 14 вызовов оказались ложными.

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