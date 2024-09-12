На этой неделе за несколько ограблений и краж, совершенных с конца августа в Даугавпилсе, был задержан мужчина, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Во вторник 10 сентября должностные лица следственного отдела Южно-Латгальского участка полиции начали уголовный процесс в отношении мужчины 1991 г. р., который в Даугавпилсе, применив насилие, похитил у пострадавшего мужчины сумку, в которой находились деньги и документы.

Кроме того, в отношении мужчины начат уголовный процесс за совершение преступления 8 сентября. Мужчина, применив физическую силу, похитил у потерпевшей сумку, в которой находились мобильные телефоны, деньги, документы и цепочка.

В связи с этими случаями начаты два уголовных процесса по первой части статьи 176 Уголовного закона о похищении чужого движимого имущества, если оно связано с насилием или угрозой насилия. За такое преступное деяние законом предусмотрено наказание лишением свободы на срок до пяти лет, или кратковременное лишение свободы, или надзор пробации, или общественная работа, или штраф с конфискацией имущества или без таковой.

Правоохранителям в ходе следствия удалось установить, что задержанный совершил также четыре кражи. В том числе 5 сентября мужчина в Даугавпилсе совершил кражу вещей из квартиры, проникнув через окно первого этажа. Кроме того, 5 сентября мужчина проник в подвальное помещение одного из домов и украл рыболовные принадлежности и велосипед. А 29 августа задержанный мужчина разбил окно автомобиля BMW X5 и украл около 30 евро. Кроме того, мужчина совершил кражу вещей 23 августа, когда проник на одну из дач, взломав входную дверь.

В связи с этими преступными деяниями в отношении задержанного лица начато четыре уголовных процесса по части третьей статьи 175 Уголовного закона о краже, совершенной при проникновении в транспортное средство, квартиру или другое помещение, или совершенной из хранилища или устройства, соединяющего хранилища, а также за кражу транспортного средства. За такое преступное деяние законом предусмотрено наказание лишением свободы на срок до пяти лет, или кратковременное лишение свободы, или надзор пробации, или общественная работа, или штраф с конфискацией имущества или без таковой.

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