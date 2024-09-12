В минувший понедельник, 9 сентября, сотрудники отдела реагирования Западновидземского участка полиции, исполняя свои служебные обязанности, зафиксировали на шоссе автомобиль Nissan Qashqai, водитель которого существенно превысил допустимую скорость.

На участке, где разрешенная скорость составляет 90 км/ч, он разогнался до 186 км/ч. Нарушение было зафиксировано на 50-м км трассы Балтэзерс — граница Эстонии (волость Скултес). Как оказалось позже, автомобилем управляла женщина.

За превышение скорости на 70 км/ч и больше латвийским законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа от 1400 до 2000 евро, а также лишение водительских прав на срок оо 12 до 36 месяцев.

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