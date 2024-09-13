Сотрудники Рижской муниципальной полиции 7 сентября остановили на Саркандаугаве взятый в аренду автомобиль, в котором при проверке обнаружили наркотики.

Полицейские остановили Volkswagen, поскольку незадолго до этого видели водителя автомобиля с открытой бутылкой алкоголя в руках.

В ходе проверки выяснилось, что водитель управляет машиной без прав, а у пассажира нашли наркотические вещества. В карманах пассажира были спрятаны пакетики с марихуаной и порошкообразным веществом белого цвета.

Также в салоне автомобиля были найдены электронные весы и большое количество наркотиков. Задержанные вместе с изъятыми наркотиками переданы Госполиции.

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