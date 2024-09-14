В воскресенье, 8 сентября один из автомобилистов стал свидетелем того, как два водителя устроили на перекрестке "боксерский поединок", пишет Delfi Auto.

На одном их перекрестков на улице Латгалес микроавтобус Opel Vivaro намеренно подрезает автомобиль SEAT на первой полосе. Далее водители решают выяснить отношения с помощью кулаков.

В какой-то момент водитель микроавтобуса останавливается, но в дело вмешивается женщина, которая, вероятно, пассажир микроавтобуса. Она подбирает с земли какой-то предмет и кидает его в стекло автомобиля.

Выпустив пар, оба водителя садятся в свои транспортные средства и разъезжаются.

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