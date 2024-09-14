Скончался литовский контрабандист, которого называли королем контрабанды, бывший полицейский Вилюс Каралюс. Несколько лет назад за контрабанду он был приговорен к 6 годам лишения свободы.

После службы в полиции Каралюс стал одним из крупнейших организаторов контрабанды сигарет в Литве.

В 2022 году Литовский апелляционный суд приговорил его к 6 годам лишения свободы. В деле за 2009-2010 гг. было 24 обвиняемых, в их числе и бывшие таможенники.

Согласно материалам дела, за два года в Литву, Латвию и другие страны ЕС на грузовиках нелегально привезли сигареты на сумму более 10 млн. евро. Нелегально перевезли или пытались перевезти больше 84,6 млн. сигарет.

Выяснилось также, что контрабандистам помогали таможенники, сообщается, что за разрешение на нелегальный ввоз сигарет им в общей сложности дали взятки на сумму больше 80 000 евро.

Больше десяти лет назад Каралюс, находясь в Лукишкской тюрьме, женился на дочери председателя участкового суда Лаздийского района Арвидаса Гудаса.

В 2003 году в Литве разразился скандал, когда выяснилось, что Каралюс, который воспользовался дружбой с дочерью судьи, через судью влиял на дела об освобождении контрабандистов из-под ареста: Гудас звонил своим коллегам в Биржай и Паневежис и организовывал освобождение подозреваемых из-под ареста. Позже эти судьи лишились работы.

В 2009 году Вильнюсский окружной суд оправдал Каралюса по обвинениям о создании преступной группировки, но признал виновным в крупной контрабанде сигарет. Каралюс был приговорен к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы, но потом суд досрочно освободил его.

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