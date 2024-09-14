Рижское региональное управление полиции разыскивает мужчину 1976 г.р., подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.
Если вы знаете, где в данный момент может находиться этот человек, просьба сообщать в полицию по телефонам: 26379160 или 110. Также можно писать на мейл: eriks.skuja@riga.vp.gov.lv.
Также полиция призывает жителей ни в коем случае не пытаться задержать разыскиваемого своими силами! Этот мужчина может быть агрессивен.
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