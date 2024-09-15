Полиция задержала мужчину 1976 г.р., который ранее был объявлен в розыск Рижским региональным управлением полиции. Мужчина подозревается в совершении особо тяжкого преступления.
"Госполиция выражает особую благодарность муниципальной полиции Юрмалы за поддержку в задержании человека", - говорится в сообщении госполиции.
Полиция не уточняет, за какое серьезное преступление разыскивался мужчина.
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