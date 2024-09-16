По информации пресс-центра Госполиции, 15 сентября в Риге, на улице Буллю произошла трагическая авария, в результате которой погиб один человек, а второй получил серьезные травмы.

Как отмечают в полиции, водитель мопеда не справился с управлением, в результате чего съехал с проезжей части и врезался в деревья.

Мопедист скончался на месте ДТП, пассажир госпитализирован. Полиция начала уголовный процесс.

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