По информации пресс-центра Госполиции, 15 сентября в Риге, на улице Буллю произошла трагическая авария, в результате которой погиб один человек, а второй получил серьезные травмы.
Как отмечают в полиции, водитель мопеда не справился с управлением, в результате чего съехал с проезжей части и врезался в деревья.
Мопедист скончался на месте ДТП, пассажир госпитализирован. Полиция начала уголовный процесс.
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