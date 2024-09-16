Пассажир из Латвии, прилетевший рейсом из Афин в Израиль, был задержан спецподразделением 747 полиции Тель-Авива и таможенными инспекторами в зале прилета аэропорта "Бен-Гурион" при попытке провезти в страну 100 блоков сигарет на сумму около 20 000 шекелей (более 4800 евро).

Как отмечают израильские СМИ, пассажир собирался пересечь границу по "зеленой дорожке", которая предназначена для тех, кому не о чем заявлять в таможенной декларации. Однако его поведение вызвало подозрения у таможенников, поэтому они попросили его предъявить багаж на просвечивание.

Пассажир отказался подчиниться инспекторам и вернулся обратно – к конвейерной ленте, пытаясь таким образом избежать нежелательного досмотра.

В итоге, пассажира задержали и при проверке багажа изъяли контрабандные сигареты. После этого задержанного латвийца передали таможенникам, а затем депортировали в Латвию.

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