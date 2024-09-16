Латвийский совет присяжных адвокатов (LZAP) 10 сентября по подозрению в возможных преступных деяниях отстранил от работы четырех адвокатов, выяснило агентство LETA в совете.

От работы отстранены Раймондс Гроза и Юрис Пуриньш, а также Эдгарс Атлацис и Агнесе Кауце.

Атлацис и Кауце отстранены на основании части первой статьи 17 Закона об адвокатуре. Закон устанавливает, что после получения письменной информации направляющего процесс лица от выполнения обязанностей присяжных адвокатов на время досудебного уголовного процесса и судопроизводства по уголовному делу могут быть отстранены те присяжные адвокаты, которые являются подозреваемыми или обвиняемыми в совершении умышленного преступного деяния, не связанного с выполнением профессиональных обязанностей присяжного адвоката.

В LZAP сообщили, что оба адвоката отстранены из-за причастности к совместному делу.

В свою очередь, Гроза и Пуриньш отстранены на основании части второй статьи 17 Закона об адвокатуре. Частью второй закона устанавливается, что после получения направляющим процесс лицом письменной информации от выполнения обязанностей присяжных адвокатов на время досудебного уголовного процесса и судопроизводства по уголовному делу отстраняются те присяжные адвокаты, которые являются подозреваемыми или обвиняемыми в совершении умышленного преступного деяния, связанного с выполнением профессиональных обязанностей присяжного адвоката, или к которым в предусмотренном Уголовно-процессуальным законом порядке в качестве меры пресечения применен запрет на определенный род занятий.

Гроза и Пуриньш тоже причастны к совместному делу.

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