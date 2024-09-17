В минувшие выходные Вийя Радионова-Сирма вместе с семьей отправилась по грибы в один из лесов под Вайнёде, где неожиданно встретилась с медведем. Об этом сообщили в Южнокурземском краевом самоуправлении.

Как отметила Вийя, отправившаяся на прогулку с мужем и двумя собаками, еще по дороге в лес ее смутили большие кучи экскрементов с непереваренной рябиной. В какой-то момент собаки пропади из поля зрения. И вдруг примерно в 50 метрах семья увидела медведя, который стоял на задних лапах, опираясь на кучу веток.

Отмечается, что внезапной встрече удивилась не только сама Вийя, но и медведь? Он с интересом повернул голову в ее сторону и следил за происходящим. В свою очередь муж "дотащил" жену о машины, где уже находились испуганные собаки.

В филиале Рижского зоопарка Cīruļi, расположенного в Калвене, сообщили, что из их загонов медведи не убегали. Это значит, что встреченный в Вайнёде медведь обитает в местных лесах.

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