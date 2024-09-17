16 сентября этого года в Государственную полицию (ГП) поступила информация о возможной попытке похищения ребенка в Добеле, сейчас проверяются факты и выясняются обстоятельства, сообщили порталу Delfi в ГП.

16 сентября в деревне Гардене девятилетнему мальчику предложили сесть в автомобиль, сообщили пользователи социальной сети Facebook.

Когда мальчик отказался, ему попытались брызнуть перцовым газом в лицо, но не попали. Однако, перцовый газ все же попал на другие части тела ребенка.

Предполагаемые злоумышленники передвигались на белом микроавтобусе.

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