В конце прошлой недели, 14 сентября, сотрудники Управления дорожной безопасности Государственной полиции, проводя ежедневный контроль за дорожным движением как в районах Ропажи и Смилтене, зафиксировали трех сильно спешащих водителей. Один из них ехал со скоростью 177 км/ч при разрешенных 110 км/ч, а другой водитель не только значительно превысил разрешенную скорость, но и управлял автомобилем без водительских прав. Указанные лица были остановлены и привлечены к ответственности.

На двигавшегося со скоростью 177 км/ч и остановленного полицией водителя Volvo заведено административное дело по поводу нарушения, которое может привести к штрафуот 720 до 960 евро и запрету на управление транспортным средством на девять месяцев.

Другой спешащий и задержанный стражами порядка водитель ехал на автомобиле BMW со скоростью 148 км/ч при разрешенных 90 км/ч.

Этот водитель также был остановлен, и в отношении него начато административное дело за превышение разрешенной скорости на 51-60 км/ч — за это предусмотрен штраф от 240 до 320 евро и запрет на управление транспортным средством на три месяца.

Продолжая наблюдение за дорожным движением в ближайшем районе, полицейские зафиксировали другого водителя автомобиля Volvo, который за пределами населенного пункта - при разрешенной скорости 90 км/ч - двигался со скоростью 151 км/ч. При остановке этого водителя выяснилось, что он управлял транспортным средством без положенным образом оформленных водительских прав.

В отношении водителя автомобиля Volvo начато административное дело не только за превышение скорости, но и за управление автомобилем без водительских прав, за что предусмотрен штраф от 280 до 570 евро.

Всего в прошедшие выходные, 14 и 15 сентября, сотрудники Государственной полиции зафиксировали в Латвии 470 нарушителей скорости на дороге. Госполиция призывает водителей не быть безрассудными на дороге — соблюдать разрешенную скорость. Каждый водитель несет ответственность как за свою безопасность, так и безопасность других участников дорожного движения.

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