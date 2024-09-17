В субботу, 14 сентября и вчера, 16 сентября, Госполиция получила информацию о том, что мошенники звонили пожилым людям в Лиепае и Вентспилсе, утверждая, что их родственники попали в дорожно-транспортное происшествие. В трех случаях мошенники выманили у пожилых людей в Лиепае более 20 тысяч евро, сообщила Госполиция, цитирует LSM+.

14 сентября в Государственную полицию поступила информация от трех жителей Лиепаи о том, что они стали жертвами мошенничества. Двум женщинам 79 и 87 лет, а также 85-летнему мужчине позвонили мошенники и сообщили, что их родственники попали в ДТП и были доставлены в больницу.

После звонка к пожилым людям приехали курьеры, отправленные мошенниками, которым пожилые люди отдали деньги — 4000, 5500 и 11 600 евро. Полиция возбудила уголовные дела.

Также в субботу поступала информация от жителей Лиепаи и Вентспилса о том, что мошенники пытались получить деньги у пожилых людей таким же образом, но им этого не удалось сделать — пожилые люди поняли, что это мошенники, и прекратили общение.

Напомним, в конце августа мошенники в Латгалии за несколько дней выманили около 20 000 евро, в том числе выдавая себя за сотрудников полиции.

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