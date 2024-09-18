На прошлой неделе из Лиепайской церкви Святой Церкви сотрудники Госполиции вывели странного посетителя, который перепугал туристов и персонал. Один из свидетелей предположил, что незнакомец хотел поджечь лютеранскую церковь, однако эта информация не подтвердилась.

Как отмечает "Курземес вардс" со ссылкой на декана Кафедрального собора Святой Троицы Петериса Калкса, инцидент произошел в пятницу.

Поведение одного из посетителей привлекло внимание дежурной: молодой человек странно себя вел и говорил. Затем он заявил, что у него требуют деньги за то, что он хочет подняться на башню храма.

Затем он достал кинжал и попросил, чтобы его освятили. Перепуганная дежурная вызвала полицию.

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