Рижское Зиемельское управление полиции разыскивает Петра Медведского (1959 г.р.), которого в последний раз видели 11 сентября в Риге, на проспекте Виестура.
Его приметы: рост 180 см, среднего телосложения, волосы седые, носит бороду.
Был одет: светлый джемпер, светлые брюки, светлая шапка, спортивная обувь.
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