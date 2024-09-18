Литовские пограничники арестовали гражданина Латвии, который планировал перевезти троих нелегальных мигрантов в Германию. За это он рассчитывал получить полторы тысячи евро.

Автомобиль Audi A6, ехавший в сторону границы, заметили пограничники, выборочно проверяющие машины на шоссе Мариямполе — Сувалки. Сотрудники пограничной службы обратили внимание, что машины внезапно свернула с магистрали на старую дорогу вдоль границы.

Пограничники начали преследование автомобиля. Остановить его удалось примерно через 1 км. За рулем машины с латвийскими номерами находился 42-летний гражданин Латвии, а на заднем сиденье обнаружили трех иностранцев, представившихся гражданами Сомали. У них не было документов, удостоверяющих личность.

При досмотре в машине были обнаружены пневматический пистолет "Байкал МП-654К", канистра с бензином и складной нож.

Сотрудники пограничной службы задержали водителя, его автомобиль и пассажиров, после чего доставили их на пограничный пункт Калвария. Там гражданин Латвии признался, что подобрал в Риге троих иностранцев и должен был отвезти их в Германию. За это он получил бы вознаграждение — по 500 евро за каждого нелегала.

Граждане Сомали пояснили, что они незаконно пересекли государственную границу из Беларуси в Латвию в ночь с субботы на воскресенье, и их целью было оказаться в Германии.

Начато досудебное расследование по факту незаконной перевозки людей через государственную границу. В ближайшее время нелегалов передадут латвийским пограничникам. Задержанный водитель оставлен под стражей на два месяца.

Fоtо: VSAT (Lietuva)

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