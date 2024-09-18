Полиция задержала в Екабпилсе мужчину, который похитил свою бывшую спутницу жизни и против ее воли увез в другой город.

По информации пресс-центра Госполиции, 14 cентября, в 23.14 в Госполицию поступило сообщение о женщине, которая не вернулась домой в Мадонском крае. Было предположение, что ее могли похитить и увезти в неизвестном направлении.

Вскоре семья пропавшей женщины получила от нее сообщение с ее телефона, в котором она просила о помощи и пояснила, что ее увезли против ее воли.

Полиция незамедлительно приступила к поискам женщины. По первоначальной информации, она передвигалась на своей машине, когда бывший друг преградил ей дорогу и заставил пересесть в свой автомобиль. Стражи порядка установили предполагаемое место, куда могли увезти женщину. В скором времени и ее, и ее похитителя нашли в Екабпилсе.

В полиции пояснили, что пара раньше жила вместе.

16 сентября суд отправил задержанного под арест. По делу начат уголовный процесс.

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