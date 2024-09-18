В ночь на 18 сентября, в 00.44 на пульт дежурного Госполиции поступило сообщение о том, что в Риге, на перекрестке улиц Слокас и Нометню произошла авария.

Как оказалось, юноша на на каршеринговом автомобиле Toyota врезался в трамвай. После удара трамвай сошел с рельсов.

В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля и два пассажира. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

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