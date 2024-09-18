Бюро внутренней безопасности (БВЗ) направило в прокуратуру материалы уголовного процесса с просьбой начать уголовное преследование в отношении Земгальского регионального управления полиции и частного лица, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

По данным БВЗ, в ходе досудебного следствия было установлено, что полицейский по предварительному сговору с частным лицом хранили по фактическому месту жительства марихуану и кокаин. Наркотические вещества также нашли и в ходе процессуальных действий в личном транспортном средстве сотрудника полиции.

В отношении подозреваемого полицейского применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Ему запрещено занимать должность в полиции, а также против него начат уголовный процесс по ч.1 и ч.2 ст. 253 Уголовного закона Латвии — за незаконное приобретение и хранение наркотических веществ.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !