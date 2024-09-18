Fоtо: Valsts policija

Рижское Зиемельское управление полиции разыскивает Эрика Быстрова (1993 г.р.).

Известно, что 17 сентября Эрик выехал из своего дома на мотоциклe Suzuki (госномер TG7377) на работу в Ригу, однако с тех пор о нем ничего неизвестно.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67086458 или 110.

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