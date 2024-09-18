Вечером в среду на улице Марияс в Риге троллейбус сбил подростка, сообщили порталу Delfi в Государственной полиции.

Полиция получила вызов в 21:09 на улицу Марияс с информацией о том, что водитель троллейбуса наехал на подростка.

По первоначальной информации полиции, девушка, возможно, переходила улицу на красный сигнал светофора.

Девушка-подросток была доставлена в медицинское учреждение с травмами.

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