Вечером в среду на улице Марияс в Риге троллейбус сбил подростка, сообщили порталу Delfi в Государственной полиции.
Полиция получила вызов в 21:09 на улицу Марияс с информацией о том, что водитель троллейбуса наехал на подростка.
По первоначальной информации полиции, девушка, возможно, переходила улицу на красный сигнал светофора.
Девушка-подросток была доставлена в медицинское учреждение с травмами.
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