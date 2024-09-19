Прошедшей ночью в результате аварии в Гулбенском крае погибли четыре подростка, сообщили агентству LETA в Видземском региональном управлении Госполиции.

Авария произошла после полуночи на дороге Цесвайне-Велена в Лизумской волости.

По предварительной информации, находившийся за рулем Audi молодой человек потерял контроль над автомобилем, в результате чего тот врезался в дерево.

В результате аварии погиб водитель 2007 года рождения и три пассажира - девушка 2006 года рождения, девушка 2010 года рождения и юноша 2007 года рождения. Еще один пассажир 2007 года рождения доставлен в больницу.

В целом за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 14 человек.

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