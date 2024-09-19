Гражданин Латвии Эмилс Асарс, который пропал по дороге в Беларусь, задержан по подозрению в провозе амфетамина, передает "Медиазона".

Пресс-служба Государственного таможенного комитета Беларуси (ГТК) пишет, что 23-летний мужчина ехал в Беларусь на Cadillac SRX через пункт пропуска "Григоровщина". Родственники же сообщали, что Асарс ехал на автомобиле Chrysler. На границе служебная собака заподозрила в машине запах наркотиков. Гражданин Латвии изначально факт провоза наркотиков отрицал.

"Досмотрев его личные вещи, витебские таможенники и обнаружили амфетамин. И тогда уже гражданин пояснил, что опасный психотроп он употребляет, чтобы не уснуть за рулем", — пишет пресс-служба.

У Асарса в машине нашли 1,06 грамм амфетамина, что является крупным размером для этого вида психотропа. Асарс был задержан. Ему предъявили обвинения в незаконном перемещении через таможенную границу наркотических средств. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы или от пяти до десяти лет колонии.

"Несмотря на это, латвийская сторона устраивает провокации, объявляя посредством СМИ о пропаже данного человека в Беларуси из-за неправомерных действий белорусских спецслужб", — заявили в ГТК.

По информации родственников, в Беларусь Асарс выехал утром 11 сентября. Он управлял автомобилем Chrysler и должен был отвезти знакомую женщину в Верхнедвинск. Через пограничный пункт "Патерниеки — Григоровщина" мужчина планировал проехать около 10 утра.

12 сентября на телефон родственников поступил звонок с белорусского номера, в котором утверждалось, что Асарса задержала милиция. Телефон Асарса был отключен.

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