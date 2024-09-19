Сообщения о найденном в жилом районе взрывном устройстве вызвали панику среди жителей девятиэтажного дома в Риге, в Плявниекском районе, сообщает телеканал TV3.

На месте работали полиция и Национальные вооруженные силы. Дом был огорожен лентами, и в течение нескольких часов жителям окрестностей было запрещено проезжать мимо огражденного участка, что вызвало недовольство некоторых водителей. Ограничения коснулись и самих жильцов дома, которые должны были попасть в здание или выйти из него.

"Приехали, все было закрыто и огорожено. Нас попросили подождать. Но поскольку я беременна, муж спросил, где мы должны подождать, и нас пустили. Мы зашли домой и, естественно, тайком смотрели в окно", - рассказала местная жительница.

Представители Национальных вооруженных сил прибыли на место и установили, что в хозяйственном помещении, где находился мусорный контейнер, лежала учебная ручная граната, которая не содержит взрывчатых веществ и не представляет опасности для жизни. Однако жители повели себя правильно, сообщив о подозрительном предмете в Государственную полицию.

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