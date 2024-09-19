Пропавший без вести Габриэль Круминьш, 2014 года рождения, найден живым и здоровым.
Напомним, ранее мальчик вышел в четверг из дома в Риге на улице Крустпилс, чтобы пойти в школу на улице Сеску в Риге, но на занятия не пришел. Домой он также своевременно не вернулся.
Государственная полиция выражает благодарность отзывчивым жителям, которые, заметив мальчика, сообщили полиции о его местонахождении!
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