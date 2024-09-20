В Доминиканской Республике на этой неделе был задержан 22-летний гражданин Латвии, у которого при проверке нашли и изъяли большое количество наркотика.

По информации местной прессы, пассажира, пытавшегося вылететь из международного аэропорта Пунта-Кана во Франкфурт (Германия), задержали сотрудники Государственного управления по контролю за наркотиками Доминиканской Республики.

Проверяющие обратили внимание на подозрительные предметы, когда одну из сумок гражданина Латвии пропустили через рентгеновский аппарат.

В чемодане полиция нашла пакет, в котором латвиец пытался провезти 2,9 кг кокаина.

Прокуратура и Госуправление по контролю за наркотиками начали расследование, чтобы определить, были ли другие люди, причастные к незаконному обороту наркотиков.

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