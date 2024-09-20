С октября текущего года контроль скорости на улицах Риги будут осуществлять три нетрафарированных автомобиля Рижской муниципальной полиции (РМП).

Вице-мэр Риги Линда Озола отметила, что в настоящее время проводится тестирование устройств на столичных улицах, а уже с октября приступят к активной работе.

Нетрафарированные автомобили, оснащенные радарами, смогут выполнять свою работу как во время движения, так и стоя на обочине дороги.

Нарушение скорости будут фиксироваться автоматически, а информация о нем будет передана в Дирекцию безопасности дорожного движения. После этого собранная информация, в том числе информация о транспортном средстве, будет передана Рижской муниципальной полиции для принятия решения о наложении штрафа.

Нетрафарированные автомобили не будут являться оперативными транспортными средствами, также их не будут использовать для остановки транспортных средств в случае нарушений.

В случаях совершения водителем транспортного средства серьезного нарушения, создающего угрозу для других жителей, сотрудники РМП на нетрафарированном автомобиле будут вызывать дополнительные силы, которые смогут задержать нарушителей.

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