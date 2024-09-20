Курземское региональное управление полиции разыскивает Элену Федорову (1953 г.р.), которую в последний раз видели 19 сентября, около 12.00, в Лиепае, на улице Силькю.

Ее приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы средней длины.

Была одета: пестрое платье без рукавов, светлая обувь на небольшом каблуке. При себе была сумочка на плечо. В волосах — светлая повязка.

Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефону 110.

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