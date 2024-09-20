Курземское региональное управление полиции разыскивает Элену Федорову (1953 г.р.), которую в последний раз видели 19 сентября, около 12.00, в Лиепае, на улице Силькю.
Ее приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы средней длины.
Была одета: пестрое платье без рукавов, светлая обувь на небольшом каблуке. При себе была сумочка на плечо. В волосах — светлая повязка.
Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефону 110.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь