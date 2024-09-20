В минувшую среду, 18 сентября, во время акции "Дни безопасности ROADPOL" полиция задержала пьяного водителя, который, пытаясь уйти от погони, врезался в электропастуха. Также во время рейда зафиксировали водителей, которые были не пристегнуты, использовали за рулем мобильные телефоны, а также превышали скорость.

Проверки начались утром 18 сентября. Сначала на улицах Риги за короткий промежуток времени зафиксировали трех водителей и одного пассажира, которые забыли пристегнуться ремнями безопасности. Один из замеченных водителей и пассажир, услышав просьбу полицейских остановиться, решили спешно пристегнуться, а затем делали вид, что не понимают, за что их хотят наказать.

Кроме того, полицейские зафиксировали и многих водителей, которые во время управления транспортным средством разговаривали по мобильному телефону. Один водитель, которого за это нарушение остановили на улице Мукусалас, был агрессивно настроен по отношению к полицейским и заявил, что подобное нарушение не угрожает безопасности дорожного движения.

Продолжая маршрут, полицейские направились в сторону Земгале, где на трассе Кекава — Скайсткалне радар зафиксировал автомобиль Volkswagen, водитель которого разогнался по шоссе до 126 км/ч вместо разрешенных 90 км/ч. На нарушителя составили протокол.

Во время патрулирования около Вецумниеки полицейские заметили, что в сторону Риги едет автомобиль Volvo без страховки OCTA. Водитель проигнорировал просьбу полиции остановиться и проехал на автозаправку под знак "Въезд запрещен", выскочил из машины и, пытаясь скрыться, на бегу наткнулся на электропастуха.

При проверке в организме задержанного водителя констатировали 0,95 промилле алкоголя. Также у него не оказалось водительских прав. По этому делу был начат уголовный процесс.

В полиции напоминают, что акция "Дни безопасности ROADPOL" проходят в странах Евросоюза с 16 по 22 сентября.

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