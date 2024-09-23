Полиция разыскивает 41-летнего Аллана в деревне Мурасте, волость Харку, который может представлять опасность как для себя, так и для окружающих.

Ранее он напал на своих близких и скрылся в лесу. Для его поимки полиция задействовала значительные силы, включая вертолет и собаку-ищейку.

Аллан — ростом 190 см, худощавого телосложения. Он был одет в бежевую рубашку и темные брюки.

Полиция просит всех, кто заметит мужчину, не подходить к нему и немедленно сообщить по номеру экстренной помощи 112.

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