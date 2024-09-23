По информации Антинаркотического агентства Бали (Индонезия), гражданину Латвии, которого летом задержали в международном аэропорту Бали с наркотиками, может грозить до 20 лет лишения свободы.
По данным индонезийской прессы, у задержанного в июле латвийца изъяли 450 гр гашиша и 977 гр марихуаны. Отмечается, что подозреваемый имеет отношение к организованной преступности в Латвии.
Вместе с ним в июле на Бали задержали и шведа, у которого нашли на вилле 201 грамм гашиша. За это преступление ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
В Индонезии действуют одни из самых строгих в мире законов о наркотиках, включая смертную казнь для торговцев наркотиками.
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