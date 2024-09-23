Федеральное управление полиции Мюнхена начло уголовный процесс по факту контрабанды людей в опасных для жизни условиях.

Федеральная полиция Германии задержала недалеко от Миттенвальда (федеральная земля Бавария) автомобиль с польскими номерами, в котором находились семеро нелегалов из Сирии и их проводник из Латвии. В полиции отмечают, что трое мигрантов прятались в багажнике машины, которой управлял негражданин Латвии.

Как сообщили в полиции, когда проверяющие открыли окна и двери машины, стало ясно, что сирийцев перевозили в катастрофических условиях. Одна из задних боковых дверей была сверху донизу залита рвотой.

У пассажиров не оказалось при себе никаких документов. По их собственным заверениям, все они - граждане Сирии в возрасте от 18 до 38 лет. Задержанных для дальнейших разбирательств доставили в полицейский участок в Гармиш-Партенкирхене.

По предварительным данным, 38-летний латвиец, у которого не оказалось водительских прав, подобрал сирийцев в Словении. В настоящее время он задержан по подозрению в контрабанде людей в опасных для жизни условиях и вождение без водительских прав.

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