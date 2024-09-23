Сотрудники Южнолатальского управления полиции в период с 23 августа по 14 сентября получили информацию о шести ограблениях в Даугавпилсе и Аугшдаугавском крае. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражам порядка удалось раскрыть все преступления и задержать подозреваемых.

По информации полиции, 23 августа в Аугшдаугавском крае двое злоумышленников, применив силу, отобрали у своей жертвы планшет и мобильный телефон. В ходе расследования полиция установила личности подозреваемых и вскоре их задержала: ими оказались мужчины 1982 и 1993 г.р. свою в содеянном задержанные признали.

10 сентября группа лиц 1977, 1985 и 2004 г.р. вломилась в одну из квартир в Даугавпилсе, где, пригрозив жертве ножом и нанеся телесные повреждения, похитила телевизор, планшет и ключи от дома. Известно, что подозреваемые 1977 и 1985 г.р. ранее попадали в поле зрения органов правопорядка. 11 сентября все трое были задержаны.

Кроме того, полиции удалось задержать грабителя, который 8 и 10 сентября в Даугавпилсе, применив силу, отобрал у своих жертв сумочки.

Полиция раскрыла и ограбление, совершенное 12 сентября в Даугавпилсе. Установлено, что мужчина 1983 г.р. отобрал у потерпевшего телефон, золотую цепочку, часы и портмоне с документами.

По информации полиции, 18 сентября в рамках другого уголовного процесса был допрошен мужчина 1993 г.р. по делу об ограблении и избиении человека. По предварительным данным, у жертвы было похищено 250 евро.

По всем этим делам начаты уголовные процессы. Следствие по ним продолжается.

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