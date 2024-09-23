В сентябре сотрудники полиции при участи своих коллег из Государственной полиции Испании задержали одного из лидеров организованной преступности Латвии, а также участников группировки. Всего задержано 16 человек: 10 в Латвии и 6 в Испании.

По неофициальной информации, речь идет о гражданине России, который не так давно стал латвийским представителем Вячеслава Шестакова, известного в преступном мире под прозвищу "Слива".

Сообщается, что задержание было проведено 10 сентября при поддержке и содействии Европола и Евроюста.

Задержанный подозревается в руководстве преступной сетью, которая занимается международным оборотом наркотиков и отмывание денег в крупных размерах.

Этот человек был известен правоохранительным органам своим роскошным образом жизни и частыми поездками за границу, хотя у него не было законных источников дохода.

Одновременно с задержанием в Испании в Риге была проведена полицейская операция с участием антитеррористического отряда

OMEGA, сотрудников Управления по борьбе с серийными преступлениями и организованной преступностью, работников Управления по борьб с киберпреступлениями, Управления по борьбе с экономическими преступлениями и кинологами Служб госдоходов.

В свою очередь, в Испании задержания проводились в Валенсии и Ллорет де Мар.

В полиции сообщают, что в ходе обысков было изъято:

• более 110 000 евро наличными;

• два огнестрельных оружия, 95 патронов, четыре ручные гранаты для страйкбола, два бронежилета;

• 13 килограммов марихуаны;

• поддельные документы, удостоверяющие личность;

• четыре автомобиля;

• криптовалютные кошельки;

• эксклюзивные часы;

• а также приняты решения об аресте имущества – десяти объектов недвижимости общей стоимостью около 500 000 евро.

В ходе совместной операции, проводимой и в Испании, принимали участие трое сотрудников полиции из Латвии.

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