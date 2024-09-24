Госполиция предложила прокуратуре обвинить двух мужчин в незаконном обеспечении рижанам российских пропагандистских каналов, сообщила агентству LETA прокуратура.

Полиция получила информацию о том, что лица на территории Риги за плату устанавливали специальные программы в телевизоры, обеспечив возможность их пользователям смотреть примерно 2000 телепрограмм различных каналов, в том числе не включенных в латвийский список ретранслируемых - в том числе, "НТВ", "Мир", "Россия", "РТР", "Звезда", "Первый Канал", которые Национальный совет по электронным СМИ запретил распространять на территории Латвии.

Как только стала известна информация о преступных действиях лиц, способствующих распространению дезинформации и расколу общества, и возможности и в Латвии через российские пропагандистские каналы выразить поддержку начатой Россией войне, полиция незамедлительно провела процессуальные действия по пресечению преступного деяния, и опознала круг клиентов злоумышленников.

По информации, полученной в ходе расследования, лица искали клиентов, размещая объявления на различных сайтах. За установку телепрограмм в телевизоре лица установили тариф в размере 50 евро.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по статье Уголовного закона - о занятии предпринимательской деятельностью, на которую существует специальный запрет.

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