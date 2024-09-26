В Саласпилсе во время конфликта около игрового зала был сильно избит мужчина. Приехавшие на место происшествия медики попытались помочь Алексею, однако их усилия оказались тщетны: пострадавший скончался.

Как сообщает Degpunktā, около 06.00 мужчина вышел из игрового зала. Вскоре там завязалась драка, в ходе которой он получил не совместимые с жизнью травмы.

Местные жители предполагают, что причиной трагедии мог стать выигрыш, полученный Алексеем, которым он, возможно, не захотел с кем-то поделиться.

В полиции отметили, что подозреваемый уже задержан. По делу начат уголовный процесс по ч.3 ст. 125 Уголовного закона Латвии — причинение смерти по неосторожности.

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