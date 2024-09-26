Департамент по уголовным делам Сената отказался возбуждать кассационное судопроизводство, в результате чего вступило в силу решение Видземского окружного суда, согласно которому мужчина был приговорен к лишению свободы на 2 года 3 месяца с последующим пробационным надзором на 1 год за стрельбу во время слета выпускников.

В результате инцидента два человека получили огнестрельные ранения.

Как следует из материалов дела, во время конфликта, который вспыхнул на слете выпускников, мужчина трижды выстрелил в сторону одной жертвы, дважды попав ему в живот, а также один раз в руку другой жертве.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении двух уголовных преступлений. Во-первых, за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения способом, опасным для жизни или здоровья нескольких лиц. Во-вторых, за умышленное причинение легкого телесного повреждения.

При определении наказания суд учел тот факт, что право лица на завершение уголовного дела в разумный срок не было соблюдено, и наказание было смягчено. Установлено, что досудебный процесс затянулся несоразмерно долго. Из материалов уголовного дела видно, что уголовный процесс был начат 11 марта 2017 года, но уголовное дело поступило в суд только 20 января 2020 года.

С обвиняемого в пользу государства взыскано 1330 евро, ранее выплаченная потерпевшему за причинение тяжкого телесного повреждения. За второго потерпевшего, получившего легкие телесные повреждения, с ответчика взыскана компенсация за моральный ущерб в размере 500 евро.

Обвиняемый, его адвокат и один из потерпевших обжаловали приговор Видземского окружного суда в Сенате, однако Сенат отказался возбуждать кассационное производство.

Некоторые доводы в кассационных жалобах были направлены на то, чтобы добиться отмены решения апелляционного суда по фактическим, а не юридическим основаниям. Соответственно, в этой части кассационная жалоба не соответствовала требованиям Уголовно-процессуального закона. Соотвественно, в остальной части это не вызвало сомнений в законности обжалуемого решения.

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