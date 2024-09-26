"Странные вещи происходят на улице Авоту, мимо проехала уже пятая полицейская машина", — сообщил порталу Delfi очевидец Виестурс, который следил за автомобилями полиции и запечатлел происходящее.

По словам Виестурса, в одном из домов загорелся дымоход. Из-за инцидента улица Авоту была перекрыта на участке между улицами Бруниниеку и Матиса.

Как сообщили порталу Delfi в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), незадолго до шести вечера специалисты пожарной службы прибыли на улицу Авоту в Риге - там от дымохода пятиэтажного жилого дома отвалились несколько кирпичей.

С помощью автолестницы спасатели добрались до дымохода, демонтировали несколько расшатанных кирпичей и завершили работу через час.

На вызов на улицу Авоту отправились не сотрудники Госполиции (ГП), а муниципальная полиция и VUGD, уточнили порталу Delfi в ГП.

Движение было ограничено, пока сотрудники VUGD проводили проверку.

В результате происшествия никто не пострадал.

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