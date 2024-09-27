Попытка покупки наркотических веществ в самом центре Риги — на Привокзальной площади — завершилась вмешательством полиции. По предварительным данным, покупатель и продавец устроили потасовку из-за плохого качества "травки".

Как отмечает Degpunktā, сотрудники Рижской муниципальной полиции прибыли к вокзалу после поступившего на пульт дежурного сообщения о драке. К моменту приезда стражей порядка двое успели уйти, а двое продолжали драку, не заметив приезда сотрудников РМП. У каждого из участников конфликта была своя версия случившегося.

Один утверждал, что на него напали, а затем собирались повредить его машину камнями. Второй же рассказал, что он собирался купить у мужчины "травку".

"Он начал размахивать оружием. Я хотел купить себе что-нибудь покурить через Telegram. Хотел покурить "травку". В результате, он со своим оружием напал и просто хотел отобрать у меня деньги. У него какая-то "бодяга", а не трава. Полная машина. По запаху понял, что это подделка. Я не хотел торговать, чисто для своих нужд хотел купить, покурить после работы", - заявил второй участник конфликта.

Поскольку один из участников конфликта жаловался на головную боль и у него на руке была рана, полиция вызвала скорую помощь. Позже оба мужчины были задержаны и переданы для дальнейших следственных действий Госполиции.

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