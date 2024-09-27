Рижский городской суд приговорил сегодня священника Резекненско-Аглонской епархии Павла Зейлю, обвиняемого в сексуальных преступлениях, к шести годам и десяти месяцам лишения свободы, выяснило агентство LETA в суде.

Он также помещен под пробационный надзор на четыре года и шесть месяцев.

Другой фигурант дела был приговорен к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы и пробационному надзору на пять лет.

Приговор может быть обжалован в Рижском окружном суде. Прокуратура заверила агентство ЛЕТА, что удовлетворена приговором суда и не намерена подавать протест.

7 июня 2019 года уголовное дело в отношении одного из обвиняемых - мужчины 1955 года рождения - было прекращено в связи с его смертью.

Двум лицам было предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в группе лиц. Одному из них также было предъявлено обвинение в торговле людьми. Уголовный закон предусматривает за это лишение свободы на срок от трех до 12 лет.

Согласно обвинительному заключению, преступления были совершены в период с 2017 по 2018 год.

Один из обвиняемых удовлетворил половое влечение неестественным способом, воспользовавшись доверием и зависимостью несовершеннолетней жертвы. Преступление было совершено в марте 2017 года в группе лиц по предварительному сговору, сообщает прокуратура.

В период с конца 2017 года по август 2018 года лицо удовлетворяло половое влечение, пользуясь беспомощным состоянием и доверием другой жертвы. Это преступление также было совершено в группе лиц по предварительному сговору. Также известно, что это преступление было совершено в отношении психически больного человека.

Сексуальные действия происходили в здании, принадлежащем римско-католической церкви Богоматери Скорбящей в Резекне.

Зейля провел некоторое время под стражей, но позже был отпущен под залог в 5 000 евро. В ходе расследования было проведено несколько обысков в Риге и Резекне, в результате которых были изъяты различные видео- и фотофайлы, содержащие, как выяснилось, порнографические материалы. В ходе уголовного разбирательства были изъяты деньги в размере более 20 000 евро и золотые монеты на сумму почти 10 000 евро.

Латвийское телевидение ранее сообщало, что один из пострадавших, достигший совершеннолетия, вырос в системе детских домов и почти всю свою жизнь провел в детских домах и пансионатах. Он был признан умственно отсталым, но не был лишен дееспособности, поэтому в течение дня мог свободно покидать территорию пансионата и заниматься своими делами. Так он познакомился со своими обидчиками, двумя пожилыми мужчинами старше 60 лет по имени Петерис и Айвар, на рижском автовокзале.

Мужчину возили в Латгале на поезде. К нему применяли физическое насилие и платили деньги - иногда пять евро, иногда давали сигареты.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !