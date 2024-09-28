В Парагвае на этой неделе был задержан бывший чешский депутат Петр Вольф, который находился в бегах с 2013 года и разыскивался Интерполом.

Ранее Вольф, проживавший в Парагвае под вымышленным именем, был приговорен у себя на родине к шести годам лишения свободы за мошенничество в Министерстве окружающей среды, от которого получал субсидии на основе неточных, искаженных данных и ложной информации.

В период с 2005 по 2007 год он и его жена привлекли 11 млн чешских крон в качестве дотаций на два проекта.

Было установлено, что Вольф въехал в страну в 2016 году по латвийскому паспорту и под вымышленным именем "Николай Гусаков".

Полиция выследила 64-летнего Вольфа в Парагвае в 2019 году, но отказалась его экстрадировать. Однако 27 сентября он был задержан. Также отмечается, что при попытке задержания он пытался скрыться.

Как отмечают парагвайские СМИ, полиция подтвердила арест экс-парламентария и теперь рассматривает возможность его экстрадиции в Чешскую Республику.

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