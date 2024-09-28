В пятницу днем из-за произошедшего по причине горевшего электроприбора пожара из общественного здания в Риге были эвакуированы 30 человек, сообщила агентству ЛЕТА представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Сандра Вейиня.

На ул. Элизабетес в подвальном этаже шестиэтажного общественного здания горело электрооборудование на площади 0,5 кв. м.

До приезда ГПСС из здания эвакуировались 20 человек, еще десять были эвакуированы пожарными.

За прошедшие сутки не было зарегистрировано пожаров, в которых бы пострадали люди.

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