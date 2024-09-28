Полиция просит отозваться свидетелей ДТП, которое произошло 28 сентября, в 05.30 в Сигулдском крае, на 59.8 км дороги Рига — Сигулда — граница Эстонии.
Как отмечают в полиции, в это время там произошло столкновение между BMW 320 и Seat Alhambra.
В результате аварии пострадали четыре человека.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 67219765, 26467582 (по рабочим дням с 08.00 до 16.30) или 110 (круглосуточно).
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