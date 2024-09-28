Беларуси грузовика с прицепом обнаружили крупную партию контрабандных сигарет. Тайник был тщательно оборудован за перегородкой перевозимого модульного дома. Найти его удалось в ходе использования системы рентгеновского контроля.

В литовской таможне пояснили, что груз контрабанды обнаружили 15 сентября, неподалеку от автозаправки в Шальчининкай. Гражданин Беларуси, управлявший автомобилем MAN, заявил, что везет партию двух модульных домов белорусского производства транзитом через Литву в Латвию.

Однако после того, как таможенники проверили груз с помощью рентгеновской системы контроля, возникли подозрения, что внутри перевозимых домов могут быть тайники с нелегальными товарами.

При детальном досмотре подозрения сотрудников таможниподтвердились. После начала демонтажа одной из стен дома во внутренней перегородке был обнаружен тайник, где были спрятаны 5 000 сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

Груз и автомобиль конфискованы, водитель после допроса освобожден. Следствие по делу продолжается.

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