Бюро внутренней безопасности (БВБ) обратилось в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование против сотрудника Госполиции и четверых мотоциклистов, подозреваемых во взяточничестве.

По данным предварительного следствия, полицейский, исполняя свои служебные обязанности, остановил четверых байкеров за превышение скорости. Однако, не имея возможности определить скорость каждого мотоцикла, полицейский ввел их в заблуждение относительно штрафа.

Полицейский вымогал и принял взятку в размере 2500 евро от трех мотоциклистов, чтобы они могли избежать ответственности, а четвертый мотоциклист поддержал взяточничество в группе лиц.

В отношении полицейского в качестве меры пресечения избран арест.

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