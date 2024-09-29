На этих выходных зафиксирован два несчастных случая на железной дороге. В поезде, следовавшем из Риги в Саулкрасты, скончался пассажир, сообщили в Службе скорой медицинской помощи. А на станции Бабите поезд рейсом из Юрмалы в Ригу насмерть сбил человека.

Как сообщает Cлужба скорой медицинской помощи, звонок о том, что в поезде Рига-Скулте стало плохо пассажиру, поступил 29 сентября в 18.30. В ожидании медиков поезд Рига-Скулте остановился на столичной станции Саркандаугава. Спасти жизнь пассажиру не удалось.

А в Бабите поезд, направлявшийся из Юрмалы в Ригу, сбил мужчину, сообщили агентству LETA в Государственной полиции. Звонок поступил около 18.10. В момент ДТП мужчина находился на рельсах и скончался на месте происшествия. По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Точные причины происшествия пока выясняет полиция.

Также стало известно, что вечером 29 сентября из-за перебоев в электроснабжении было задержано движение поездов и нарушена работа железнодорожных переездов на участке Валмиера-Цесис, сообщила LETA представитель Latvijas dzelzceļš Агнесе Лиците.

В частности, поезд №. 873 Валга (16.52) – Рига (19.47) был вынуждена простоять на станции Лоде более часа.

На участке Цесис-Валмиера была нарушена работа оборудования железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки. До устранения нарушений электроснабжения движение транспорта на железнодорожных переездах организовывали связисты LDz.

К 19.30 электроснабжение частично было восстановлено, но на участке железной дороги между Цесисом и Бали по-прежнему имелись нарушения.

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